بعد عدوانها على عفرين.. ” العبادي ” : تركيا تتعامل بازدواجية في الملف الكردي

بغداد(صدى):

أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اليوم الثلاثاء، رفضه للعدوان التركي على عفرين السورية، مؤكدأ أن تركيا تعاملت بازدواجية بشأن الملف الكردي.

وأوضح ” العبادي ” أن الأتراك مانوا يدعمون أكراد العراق ويتعاملون معهم خارج إطار الحكومة الاتحادية فيما يمنعون حقوق الأكراد الأتراك عندهم، عندما شعروا بالتهديد في قضية الاستفتاء.

واعتبر خلال لقاءه الوفد الإعلامي الكويتي الذي يزور بغداد حاليًا، أن الوجود التركي في العراق هو وجود رمزي فقط، مؤكدًا أن الأتراك لهم مخاوف كبيرة من منظمة حزب العمال الكردستاني في شمال العراق.