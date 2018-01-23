  • الثلاثاء 23

    يناير

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. بالفيديو.. شاب يواجه خوفه من العناكب بطريقة مروعة

بالفيديو.. شاب يواجه خوفه من العناكب بطريقة مروعة

بالفيديو.. شاب يواجه خوفه من العناكب بطريقة مروعة
متابعات(صدى):

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مروع ، لشاب يواجه خوفه من العناكب بطريقة غير متوقعة.

حيث اعترف شاب أنه لا يحب العناكب، لكنه قرر مواجهتها بوضعها أعلى رأسه وتركها تسير بحرية مما ساعده على التغلب على مخاوفه منها، ولم يبد أي رد فعل يدل على خوفه مما أشار إلى نجاحه في مهمته.

Guy With Tarantulas On His Head

Help someone get over their arachnophobia 🕷️👇

Posted by UNILAD on Sunday, January 21, 2018


الوسوم:, ,

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *