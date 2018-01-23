بالفيديو.. شاب يواجه خوفه من العناكب بطريقة مروعة
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مروع ، لشاب يواجه خوفه من العناكب بطريقة غير متوقعة.
حيث اعترف شاب أنه لا يحب العناكب، لكنه قرر مواجهتها بوضعها أعلى رأسه وتركها تسير بحرية مما ساعده على التغلب على مخاوفه منها، ولم يبد أي رد فعل يدل على خوفه مما أشار إلى نجاحه في مهمته.
Guy With Tarantulas On His Head
Help someone get over their arachnophobia 🕷️👇
Posted by UNILAD on Sunday, January 21, 2018
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 26000 ] نشر منذ 30 دقيقة
الناس تفكر كيف تتغلب على مشاكل مستقبلها ومخاوفها
وهذا يفكر باالعناكب🤔