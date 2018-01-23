بالفيديو.. شاب يواجه خوفه من العناكب بطريقة مروعة

متابعات(صدى):

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مروع ، لشاب يواجه خوفه من العناكب بطريقة غير متوقعة.

حيث اعترف شاب أنه لا يحب العناكب، لكنه قرر مواجهتها بوضعها أعلى رأسه وتركها تسير بحرية مما ساعده على التغلب على مخاوفه منها، ولم يبد أي رد فعل يدل على خوفه مما أشار إلى نجاحه في مهمته.