قطر تعلن دعمها للغزو التركي لمنطقة ” عفرين ” بسوريا

طلال الضوي(صدى):

أعلنت السلطات القطرية، اليوم الثلاثاء، عن دعم العمليات العسكرية التي يقوم بها الجيش التركي على منطقة عفرين شمال سوريا.

وعلَّلت لولوة الخاطر، المتحدثة باسم خارجية قطر، هذا الدعم لتركيا، بأن تريكا تحاول الحفاظ على أمنها الوطني وحماية حدودها.

يذكر أن القوات السورية كانت قد أعلنت أن تركيا شنت غارات عسكرية على مواقع داخل حدودها؛ لاتهام الأكراد بالاعتداء عليها وبالتالي تجد مبرراً لاحتلال أراضي عفرين السورية.

وكانت تركيا شنت عملياتها العسكرية تحت عنوان ” غصن الزيتون ” ، يوم السبت الماضي، ما تسبب في نزوح 126 ألف نسمة من عفرين، بحسب تقرير للأمم المتحدة.