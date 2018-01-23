” آل جابر ” : توسعة قدرات ميناء عدن والمكلا تخلق فرص عمل لأبناء اليمن

فهمي محمد(صدى):

كشف محمد سعد آل جابر سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن،اليوم الثلاثاء، عن فرص العمل التي من المقرر أن تتوفر لأبناء اليمن عند توسعة قدرات ميناء عدن والمكلا.

وقال ” آل جابر ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” عند توسعة قدرات ميناء عدن والمكلا ومعالجة البنية التحتية في الطرق في لحج وأبين والضالع وتعز والبيضاء وحضرموت فان هذا يخلق فرص عمل لابناء هذه المحافظات في قطاع المقاولات والشحن والغذاء والأمداد وتجارة التجزئة كما يسهل المساعدات الانسانية لمن يحتاجها ايا كان موقعه ” .