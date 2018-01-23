القبض على سارقي سيارة بـ ” ينبع “

نايف السالم(صدى):

قال المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة المدينة المنورة، الرائد حسين القحطاني، أن شرطة ينبع تمكنت من إلقاء القبض على رب سوابق قام بالتعدي على شخص وسرقة سيارته بمحافظة ينبع، وذلك بعد أن تداول رواد ” تويتر ” مقطع فيديو يظهر عملية السرقة.

وأشار ” القحطاني ” أن شرطة المحافظة قامت بالعديد من عمليات البحث وجمع المعلومات؛ إلى أن توصلت للجاني وإلقاء القبض عليه وعلى آخر ساعده في تنفيذ جريمته، وأحيلا إلى فرع النيابة العامة بالمحافظة.