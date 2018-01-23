الأحوال المدنية تبدأ باستقبال المواطنين في الفترة المسائية

سعيد العجل(صدى):

بدأت الأحوال المدنية باستقبال المواطنين في الفترة المسائية من خلال مكاتبها الرجالية، وذلك بعد نجاح تجربة العمل المسائي في الأقسام النسائية.

وستكون منطقة مكة المكرمة متمثلة في مكتب الأحوال المدنية بجدة 1 الواقع بحي الصفا، أولى المكاتب الرجالية المخصصة للعمل المسائي، اذ تم ادراجه في نظام المواعيد الالكتروني وتبدأ مواعيده من الساعة الرابعة مساءً حتى الساعة العاشرة مساءً .

من جانبه أوضح المتحدث الإعلامي للأحوال المدنية محمد الجاسر أن هذا القرار جاء بناءً على توجيهات سعادة وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية اللواء عبدالرحمن الجلعود لتخفيف الضغط على المكاتب في الفترة الصباحية وإتاحة المجال للمواطنين غير القادرين على زيارة مكاتب الأحوال المدنية صباحًا نتيجة انشغالهم.

وابان الجاسر أن الفترة المسائية تبدأ عملها من الساعة الرابعة مساءً حتى الساعة العاشرة مساءً ، وتستقبل يوميًا قرابة (250) مواطن و مقيم، وتستقبل من لديه موعد الكتروني حرصًا على تقديم الخدمة على أكمل وجه.

واختتم الجاسر حديثه ان هنالك مكاتب رئيسية اخرى في مناطق مختلفة ستبدأ بتطبيق الفترة المسائية وسيعلن عنها فور اكتمال التجهيزات اللازمة.

يذكر أن مكتب الأحوال المدنية بجدة 1 (الصفا) حقق المركز الأول على مستوى مكاتب الأحوال المدنية في المملكة، في اصدار بطاقات الهوية الوطنية لعام 1438هـ.