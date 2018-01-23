مرور ” عسير ” : قرار بتوحيد حركة سير المركبات بـ ” المنسك “

أبها(صدى):

اتخذت إدارة مرور منطقة “عسير ” ، قرار بتوحيد مسارات حركة سير المركبات في حي ” المنسك ” ، وذلك بدءً من الساعة 12 صباح يوم السبت الموافق 10/5/1435 هـ ؛ وذلك بعد موافقة صاحب السمو الملكي الأمير فيصب بن خالد، أمير منطقة ” عسير “.

وفي هذا السياق أوضح العقيد عبدالله بن عايض بني حويز، مدير مرور منطقة ” عسير ” أن الموافقة بهذا القرار جاءت؛ لحل المشاكل المرورية كـ ” الزحام المروري – تداخل المركبات – وقوع الحوادث المرورية ” في تقاطعات الحي.

كما دعا ” الحويزي ” جميع المواطنين والمقيمين، من مستخدمي تلك المحاور، إلى الالتزام باللوحات الإرشادية التي تحدد اتجاه المسارات والتقيد بمدلولاتها، والتعاون مع رجال المرور في إنجاح ذلك، متمنياً للجميع السلامة.