سيدة أمريكية تجتاز كافة الإجراءات في المطار وتصل لندن دون أي وثيقة
نجحت سيدة أمريكية في السفر بدون تذكرة أو جواز سفر إلى العاصمة البريطانية لندن، لكن جرى اعتقالها في مطار هثرو وإعادتها إلى الولايات المتحدة مرة اخرى.
بدأ الأمر عندما دخلت مارلين هارمان البالغة 66 عاماً من العمر، إلى مطار أوهاري في ولاية شيكاغو الأمريكية في 14 يناير الجاري، ومرَّت بالقرب من ضباط التفتيش في المطار وأخفت وجهها بشعرها وتقدمت إلى الأمام أثناء انشغال الضباط بتفتيش مسافرين آخرين.
وحاولت ” هارمان ” أن تستقل طائرة إلى ولاية كونيتيكت، على الساعة الثانية بعد الظهر، عن طريق الاختبار خلف مسافر آخر في الطابور، إلا أن المسؤول عن البوابة اكتشف الأمر وأوقفها وطلب منها الانتظار حتى يتم النظر في أمرها.
ونجحت السيدة الأمريكية بعد قضاء ليلة كاملة في المطار، في التسلل إلى حافلة تقل المسافرين تجاه سلم طائرة أخرى، مسافرة إلى لندن، وتم اكتشاف أمرها في مطار هيثرو وجرى اعتقالها وإعادتها إلى أمريكا.
وتواجه السيدة الأمريكية حالياً تهمة السرقة والدخول إلى منشأة المطار بشكل غير قانوني.
من جانبها، قامت سلطات المطار الأمريكي بفتح تحقيق موسع؛ للوقوف على الثغرات التي استغلتها المسافرة كي تصل إلى الطائرة دون أي وثيقة.
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 7346 ] نشر منذ 46 دقيقة
شـــــــــــــــــي غـــــــــــــــــريب .🤔🙄🤔.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 41660 ] نشر منذ 43 دقيقة
لا .. ويقولون للسعوديه وغيرها شددوا بالتفتيش على الحجوزات ,,!!
,, وهم فالتون إرهابيون ملاعين اصل وفصل ,,
,, وشلون هاالعجوز تسافر بدون إثباتات ، وين التشديد اللي توصون غيركم به يا ايها المعلِّم غيره ..!!؟؟
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 26000 ] نشر منذ 26 دقيقة
في شي أسمه أبداعات وأبتكارات
بأمكانك التحايل بها
لكن السيدة هذي خدمها الحظ فقط
لاأقل ولاأكثر
لكن الحظ تخلى عنها باالنهاية.