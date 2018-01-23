ضبط ذئب بشري اعتدى جنسيا على 274 طفلا
تمكنت السلطات الفنزويلية من ضبط رجل كولومبي يلقّب بالذئب الشرير ، وسلمته للشرطة الكولومبية التي تبحث عنه بتهمة ارتكاب انتهاكات جنسية طالت 274 طفلا.
وكان المشتبه به، الذي يدعى خوان كارلوس سانشيز والبالغ من العمر 37 عاما، قد باع تسجيلات مصورة لأفعاله .
وقد سبق للرجل أن أوقف مرة أولى سنة 2008 بتهمة باغتصاب ضحية في الرابعة عشرة من العمر، لكن أطلق سراحه في السنة عينها.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 26000 ] نشر منذ 23 دقيقة
التهاون فالأحكام على مثل هاالأشكال
سبب أنتشار وتكاثر الجرائم🤔