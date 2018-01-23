رئيس الاتحاد المصري: ريال مدريد يرغب في ضم محمد صلاح

نواف السالم(صدى):

أكد هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أن نادي ريال مدريد الإسباني يرغب في ضم لاعب ليفربول المصري محمد صلاح إلى صفوفه، مضيفًا: “النادي الإسباني سيقدم له عرضًا كبيرًا في الموسم المقبل، ويسعى اللاعب الآن لتحسين مستواه.

ويسعى ريال مدريد إلى إنعاش خطه الهجومي بصلاح الذي سجل 18 هدفًا في 23 مباراة لفريقه في الدوري الإنجليزي، وذلك في ظل التراجع الكبير لمهاجميه كريم بنزيمة وكريستيانو رونالدو.

وقال “أبو ريدة” أن فلورينتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد سيقوم في الأشهر القادمة بطلب ضم محمد صلاح لصفوف فريق من إدارة ليفربول، كما أكد هكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب المصري، بأن صلاح تلقى عرضًا بالفعل من ريال مدريد.