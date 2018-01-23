أحكام ابتدائية لصالح متضرري الصندوق العقاري

خالد الضبيبي(صدى):

قضت المحاكم الإدارية بالدمام والقصيم وتبوك، اليوم الثلاثاء، بعدد من الأحكام الابتدائية ” 13و 14 و15و16و17 ” الصادرة لعدد كبير من متضرري الصندوق العقاري، بتحويلهم للبنوك التجارية.

كما تلزم الأحكام الصندوق بدفع قروض للمستفيدين بواقع 500ألف ريال لكل مستفيد من رأس مال الصندوق، على أن تتم تلك العملية وفقًا للإجراءات المعمول بها سابقًا، قبل تنظيم الدعم السكني. وستكون تلك الأحكام بموجب بقرار مجلس الوزراء رقم 82، مع تضمنها إعطاء الحق للصندوق العقاري بالاتسئناف مع مدة أقصاها شهر.