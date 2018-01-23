” البنوك السعودية ” تحذر من الوكالات المالية المفتوحة وتوضح كيفية حماية الموكل

نايف السالم(صدى):

وجه رئيس لجنة التوعية الإعلامية للبنوك السعودية طلعت زكي حافظ، اليوم الثلاثاء، رسالة تحذيرية إلى الموكلين لدى الوكالات المالية المفتوحة.

وأوضح ” حافظ ” أن بعض الأشخاص ممن لديهم ظروف خاصة أو أعمال ومصالح ومسئوليات تضطرهم على توكيل شخص يخفف من تراكم هذه الأعمال وتعطي له صلاحيات تصرف مطلقة أو محدودة، قد يقعون ضحية لبعض أصحاب النفوس الضعيفة الذين يقدمون على استغلال موكليهم والقيام بأعمال تضر بمصالحهم.

وأشار إلى أنه يجب أخذ الاحتياطات والحذر من التوكيلات المالية أو الإنابة، بالرغم من أنها أمور تقرها الأنظمة والقوانين في المملكة، حيث يجب اختيار شخص محل ثقة، وأن تكون الوكالة مقيدة بتصرفات معينة لا تؤثر بالسلب على الموكل.

كما أضاف أنه يجب على الموكل الابتعاد عن منح الوكيل بعض الصلاحيات التي قد تفتح أبوابًا يسهل معها الغش أو الاستغلال مثل التوقيع نيابة عن الموكل أو السحب من رصيده بالبنوك أو أخذ قروض بنكية.

يُذكر أن البنوك السعودية وضعت مسألة ” التوكيلات المالية ” ضمن حملتها للعام الحالي لشرح الأمور التي تتعلق بكيفية حماية الموكل من استغلال الوكالة، والتحذير من مطامع أو استغلال الوكلاء.