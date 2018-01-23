أسرة ” منصور بن مقرن ” يشكرون أمير وأهالي عسير

أبها(صدى):

نشرت اليوم الثلاثاء، صاحبة السمو الملكي الأميرة نوره بنت سعود بن فهد بن عبد العزيز، حرم المغفور له بإذن الله تعالى، صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبد العزيز آل سعود، وابنة الفقيد صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت منصور بن مقرن بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن منصور بن مقرن بن عبدالعزيز آل سعود، رسالة بعنوان ” شكرًا على الوفاء ” .

وقالوا في الرسالة : ” بخالص الشكر والتقدير والامتنان لأمير منطقة ” عسير ” صاحب السمو الملكي فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، وإلى أهالي منطقة ” عسير ” على نبل المشاعر وكرم العواطف التي أبديتموها لنا في مصابنا الجلل، ولن ننسى كل لحظة قضيناها بينكم ” .

وأردفوا قائلين ” ستبقى ” عسير ” الإنسان والمكان في قلوبنا، شاكرين لكم قيم الوفاء التي غمرتمونا بها في حياة والدنا وبعد رحيله، نسأل الله تعالى للفقيد الغالي ولزملائه الأتقياء الأنقياء البررة المغفرة والرحمة ” .