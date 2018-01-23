تجنبا للاستفزاز القطري.. الطائرات الإماراتية تغير مسارها وتحلق فوق المملكة

طلال الضوي(صدى):

قال العميد الركن الطيار، هلال القبيسي، المسئول بسلاح الجو الإماراتي، أن الطائرات العسكرية الإماراتية ستتفادى احتمالية أن تعترضها طائرات حربية قطرية، وذلك بتغيير مسارها لتحلق فوق السعودية.

وأضاف “القبيسي” أن الجيش تلقى تعليمات بعدم تصعيد الأزمة مع قطر التي لا تلتزم بالمواثيق والمعاهدات الدولية، لافتًا إلى أن الإمارات ملتزمة بعدم التصعيد رغم العمليات الاستفزازية القطرية.

ويذكر أنه، قامت عدة دول من بيهم الإمارات العربية المتحدة بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر في يونيو الماضي.