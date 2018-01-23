انطلاق الجولة الثانية لكأس العالم 2018 من لندن وصولا إلى موسكو

نواف السالم(صدى):

صرح الإتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” ببدء الجولة الثانية لكأس العالم، اليوم الثلاثاء انطلاقًا من لندن وصولًا إلى العاصمة الروسية ” موسكو ” والتي ستشهد حفل افتتاح كأس العالم ” روسيا 2018 ” في 14 يونيو المقبل.

وأوضح الفيفا أن هذه الجولة المستمرة حتى الافتتاح تهدف إلى إتاحة المجال أمام أكبر عدد من المشجعين لتأمل الكأس الذهبية عن قرب، حيث تم توفير محطات في 91 مدينة في51 دولة من قارات العالم الـ6.

وتعتبر هذه الجولة مختلفة عن كل الجولات الأخرى، حيث تم خلالها إضافة محطات جديدة في دول لم يصلها الكأس سابقًا، ومن بينها أيسلندا والنمسا ومنغوليا.