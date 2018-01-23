صور نادرة للملك عبدالله بن عبدالعزيز بالملابس العصرية
أظهرت صوراً متداولة، لخادم الحرمين الشريفين الراحل، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، في المراحل العمرية المختلفة.
وبيَّنت الصور، الملك الراحل يرتدي البدلة والملابس العصرية في شبابه وفي مرحلة متقدمة من العمر، وكذلك أثناء لقاءات رسمية مع عدد من الرؤساء، وغير رسمية.
صالح[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يرحم الملك عبدالله مستحيل احد ينسى عهده ملك الانسانية.
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 7346 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يرحمه ويجعل مثواه الجنه .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 26000 ] نشر منذ 2 ساعتين
رحمةالله عليك يبومتعب
أشهد لله أنه مايعوض
رجل بكل ماتعنيه الكلمة رحمةالله علية
جلست معه مره
ماتكلمت كثير
شرحت له بعض الأمور
وأصدر توجيه وتم متابعة وضعي من بعض أمارات المناطق
وبعد ماتوفى رحمةالله علية
عرفت أن وضعي مستحيل ينحل أبد🤔