صور نادرة للملك عبدالله بن عبدالعزيز بالملابس العصرية

علي القحطاني(صدى):

أظهرت صوراً متداولة، لخادم الحرمين الشريفين الراحل، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، في المراحل العمرية المختلفة.

وبيَّنت الصور، الملك الراحل يرتدي البدلة والملابس العصرية في شبابه وفي مرحلة متقدمة من العمر، وكذلك أثناء لقاءات رسمية مع عدد من الرؤساء، وغير رسمية.

