مخلوق غريب عمره 508 عاما يمكنه حل لغز تطور الكائنات الحية

لندن(صدى):

اكتشف العلماء، مخلوق غريب الشكل ” دودة ” عمره 508 عاماً أسفل الأرض الطينية في قام البحر بجزيرة كولومبيا البريطانية.

وأكد العلماء أن هذا المخلوق الذي لا يتخطى حجمه 1 بوصة، يمكن أن يكون بداية الطريق لحل لغز تطور الكائنات الحية على كوكب الأرض.

وعثر العلماء، على اثنين من المخالب على رأس الدودة، مغطاة بكثير من الشعيرات، بالإضافة العثور على ما يشبه الفم، وغيرها من المكونات الموجودة في الكائنات الأكثر تطوراً.