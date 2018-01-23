مخلوق غريب عمره 508 عاما يمكنه حل لغز تطور الكائنات الحية
اكتشف العلماء، مخلوق غريب الشكل ” دودة ” عمره 508 عاماً أسفل الأرض الطينية في قام البحر بجزيرة كولومبيا البريطانية.
وأكد العلماء أن هذا المخلوق الذي لا يتخطى حجمه 1 بوصة، يمكن أن يكون بداية الطريق لحل لغز تطور الكائنات الحية على كوكب الأرض.
وعثر العلماء، على اثنين من المخالب على رأس الدودة، مغطاة بكثير من الشعيرات، بالإضافة العثور على ما يشبه الفم، وغيرها من المكونات الموجودة في الكائنات الأكثر تطوراً.
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 7346 ] نشر منذ 2 ساعتين
سبحان الله ولهُ في خَلقِه شئون .
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 2059 ] نشر منذ 1 ساعة
هذي ام 44 متزينة ورايحة عرس 🌹
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 41660 ] نشر منذ 1 ساعة
سبحان الخالق المصور ,, لا إله إلا هو ,,