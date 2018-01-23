صحة جازان تفتح تحقيقا موسعا في وفاة مريضة بعد جراحة ولادة قيصرية

تركي السالم(صدى):

أعلنت صحة منطقة جازان، عن فتح تحقيقاً بشأن وفاة فتاة عشرينية بعد إجراءعملية ولادة قيصرة لها بمستشفى الملك فهد المركزي.

وأوضحت صحة جازان، أن العملية أجريت بنجاح إلا أن الفتاة تعرَّضت إلى حالة خثرة رئوية مفاجئة أثناء تنويمها بعد العملية، أدت إلى وفاتها.

كما شكلت لجنة عاجلة من خارج المستشفى، مكونة من استشاري نساء وولادة واستشاري عناية مركزة ولجنة فنية قانونية؛ لمعرفة الإجراءات المتخذة مع الحالة ودراسة الملف الطبي للمريضة.

وقد بدات اللجنة عملها أمس الإثنين وانتهت اليوم الثلاثاء، حيث أوصت بإحالة الموضوع إلى الهيئة الطبية الشرعية لاستكمال الإجراءات واتخاذ ما يلزم.