” الفضلي ” يشكر القيادة للموافقة على الاستراتيجية الوطنية للمياه

سعيد العجل(صدى):

عبر معالي المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة عن خالص شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ على دعمهم ورعايتهم المستمرة لقطاع المياه ومنسوبيه وتوفير خدمات المياه ومياه الصرف الصحي للمواطنين على أكمل وجه بمناسبة موافقة مجلس الوزراء اليوم على الاستراتيجية الوطنية للمياه .

وأكّد معالي الوزير أن الاستراتيجية الوطنية للمياه قد بنيت على تقيم دقيق للوضع المائي والموارد المائية المتاحة في المملكة العربية السعودية واستقراء معدلات الطلب حتى عام 2030، كما بنيت على أُطر مؤسساتية وآليات تمكينية إلى جانب التوقعات المائية ونماذج التمويل.

وأوضح المهندس الفضلي أن الوزارة في إطار تحقيق رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 قامت بتطوير إطار مرجعي موحد لقطاع المياه في السعودية يتضمن استراتيجية شاملة للمياه تعمل على دمج التوجيهات والسياسات والتشريعات والممارسات في قطاع المياه على المستوى الوطني مع الهدف الرئيسي المتمثل في مواجهة التحديات الرئيسية وإعادة هيكلة القطاع. يتضمن العمل العديد من العناصر بما في ذلك إشراك الجهات المعنية وتقييم الوضع الراهن للقطاع عبر مجموعة من الأبعاد مثل الطلب على المياه، وموارد المياه، وعمليات القطاع، والعوامل التمكينية، ويحدد طبيعة وحجم الثغرات بين العرض والطلب، بالإضافة إلى اقتصاديات القطاع تحت سيناريوهات مختلفة.

فيما بين وكيل الوزارة لشؤون المياه الاستاذ دكتور فيصل بن سلطان السبيعي أنه تم إجراء تقييم الوضع الراهن لقطاع المياه في المملكة من خلال اعتماد إطار متكامل يضم العديد من المحتويات التي تغطي الجوانب الحرجة في القطاع. واعتمد التقييم كذلك على العديد من الدراسات السابقة، والمقابلات الشخصية مع أصحاب العلاقة الرئيسيين، والمقارنة المعيارية مع نماذج دولية.

وأكد السبيعي أن استراتيجية المياه الوطنية السعودية 2030 تهدف إلى العمل على التصدي لجميع التحديات الرئيسية، والاستفادة من الدراسات السابقة والمستمرة، وإصلاح قطاع المياه والصرف الصحي لضمان التنمية المستدامة للموارد المائية في المملكة مع توفير خدمات ذات جودة عالية وبأسعار معقولة.

وأوضح وكيل الوزارة لشؤون المياه أن الرؤية تتمثل في الوصول إلى ” قطاع مياه مستدام ينمي الموارد المائية ويحافظ عليها ويصون البيئة ويوفر إمداد آمن وخدمات عالية الجودة والكفاءة تسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ” مشيراً إلى أنه تم تحديد خمسة أهداف استراتيجية هي: ضمان الوصول المستمرّ إلى كميات كافية من المياه المؤمنة في الحالات العادية وفي حالات الطوارئ، تحسين إدارة الطلب على المياه في جميع الاستخدامات، تقديم خدمات مياه وصرف صحي عالية الجودة وموفِرة للكلفة لضمان أسعار مقبولة، المحافظة على موارد المياه وتحسين استخدامها مع المحافظة على البيئة المحلية لما فيه مصلحة المجتمع السعودي حاليا ومستقبلا، وضمان تنافسية قطاع المياه ومساهمته الإيجابية في الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز الحوكمة الفعالة ومشاركة القطاع الخاص وتوطين القدرات والابتكار.

وأمّا عن برامج ومبادرات الاستراتيجية فقد أكد الدكتور فيصل السبيعي أنه تم اُستخلاص البرامج والمبادرات الاستراتيجية من الأهداف الاستراتيجية الخمسة للقطاع ومن تحليل معمّق لمختلف العناصر مما أفضى إلى تطوير 10 برامج رئيسية، يشتمل كل منها على مجموعة من المبادرات الاستراتيجية وهي نظام المياه واللوائح التنظيمية لإدارة الموارد المائية، إدارة الموارد المائية، جاهزية القطاع لإدارة حالات الطوارئ، البحث والتطوير وبناء القدرات، كفاءة سلسلة التوريد وجودة الخدمة، اللوائح التنظيمية لخدمات المياه، إعادة هيكلة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة واشراك القطاع الخاص في الإنتاج ومعالجة مياه الصرف الصحي، إعادة هيكلة التوزيع واشراك القطاع الخاص وإعادة هيكلة المؤسسة العامة للري وتحسين الري.

وأعلن وكيل الوزارة لشؤون المياه الدكتور فيصل السبيعي أنه لنجاح تطبيق الاستراتيجية تم وضع خطة تنفيذ تهدف إلى تنفيذ المبادرات التي أوصت بها الاستراتيجية بصورة فاعلة وفي الوقت المحدد إلى جانب كل ما من شأنه أن يحقق كل الأهداف المرجوة من الاستراتيجية، وأكد أن اعتماد الاستراتيجية وتنفيذها سوف يسهم بشكل كبير في وصول المملكة للأمن المائي والتنموي ويقلل من إهدار موارد المياه بشكل كبير ويسهم في ترشيد المياه والاستغلال الأمثل لها باتجاه تحقيق رؤية المملكة 2030 وزيادة نمو ورفاهية المجتمع وللاطلاع على مزيد من التفاصيل زيارة الرابط التالي : هنــــــــــــــــــــــا .