بعد إعلان ترشحه لفترة ثانية.. ” السيسي ” يجري كشف طبي قبل التقدم بأوراقه
بعد إعلانه عن الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة، قام فخامة رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، بإجراء فحص طبي.
ويأتي الكشف الطبي تمهيدًا لتقدم الرئيس المصري بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية، المتوقع إجراؤها من 8 فبراير وحتى 8 مايو القادم.
وتعهد الرئيس المصري في خطاب ترشحه بأن تكون الانتخابات القادم عنواناً للحرية والشفافية، وأن تتسم بتكافؤ الفرص بين المرشحين.
jamalco[ عدد التعليقات: 5813 ] نشر منذ 2 ساعتين
السيسي مجتث الإخوان من جذورهم ومشعلل فيهم نيرانه وكاتم أنفاسهم كابوسهم كاتم أنفاسهم وحلمهم المزعج في صحوتهم ومنامهم ومطير سبايكهم صابهم غم وهم قناتي الشرق معتز مطر وقناة مكملين الإخونجيه جنو صبهم جنون حال تذكر سيرت سيسي قبر يلمهم جتهم زيحه تزحهم