بعد إعلان ترشحه لفترة ثانية.. ” السيسي ” يجري كشف طبي قبل التقدم بأوراقه

القاهرة(صدى):

بعد إعلانه عن الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة، قام فخامة رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، بإجراء فحص طبي.

ويأتي الكشف الطبي تمهيدًا لتقدم الرئيس المصري بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية، المتوقع إجراؤها من 8 فبراير وحتى 8 مايو القادم.

وتعهد الرئيس المصري في خطاب ترشحه بأن تكون الانتخابات القادم عنواناً للحرية والشفافية، وأن تتسم بتكافؤ الفرص بين المرشحين.