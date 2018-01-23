بالفيديو.. رجل يستعرض جماليات وادي أصحاب الفيل

عادل الحربي (صدى):

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يستعرض من خلاله المدعو مسفر القرني جماليات وادي ” محافظة العرضيات ” وطبيعته الخلابة، وهو المكان الذي حوصر به أصحاب الفيل ، بمنطقة مكة المكرمة.

وأوضح القرني خلال الفيديو الذي تم عرضه، أن هذا الوادي ينفرد بموقعه المتميز على حدود مكة المكرمة، ويبلغ طوله 108كم تقريبًا، وتبدأ ورافده من أعالي الجبال الحجازية، حيث منطقة العوامر إلى بني المنتشر، ويكمل جريانه إلى جهة الغرب نحو القنفذة، وهو من أكبر أودية تهامة, ويقصده الناس للتنزه.