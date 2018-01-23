حسن كراني: الموجة الباردة وصلت صباح اليوم وتتحرك نحو الشرق
أشار حسن كراني، خبير الأرصاد الجوية، إلى إن الموجة الهوائية البادرة وصلت إلى المملكة في التاسعة صباح اليوم الثلاثاء، وتتحرك نحو الشرق.
وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” الموجة الهوائية الباردة – نورت – وغطّت أجواء تبوك طريف القريات سكاكا عرعر منذ الساعة التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء 23 يناير وتتحرك للشرق ،وسوف يكون هناك تقرير إلحاقي بصورة مبسطة توضح الموقع بعد التحرك “.
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 689 ] نشر منذ 2 ساعتين
صحيييييييح
يووووووووووووه
برررررررررررررررد والله اليوووووووووووم.