حسن كراني: الموجة الباردة وصلت صباح اليوم وتتحرك نحو الشرق

علي القحطاني (صدى):

أشار حسن كراني، خبير الأرصاد الجوية، إلى إن الموجة الهوائية البادرة وصلت إلى المملكة في التاسعة صباح اليوم الثلاثاء، وتتحرك نحو الشرق.

وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” الموجة الهوائية الباردة – نورت – وغطّت أجواء تبوك طريف القريات سكاكا عرعر منذ الساعة التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء 23 يناير وتتحرك للشرق ،وسوف يكون هناك تقرير إلحاقي بصورة مبسطة توضح الموقع بعد التحرك “.