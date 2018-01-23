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حسن كراني: الموجة الباردة وصلت صباح اليوم وتتحرك نحو الشرق

حسن كراني: الموجة الباردة وصلت صباح اليوم وتتحرك نحو الشرق
علي القحطاني (صدى):

أشار حسن كراني، خبير الأرصاد الجوية، إلى إن الموجة الهوائية البادرة وصلت إلى المملكة في التاسعة صباح اليوم الثلاثاء، وتتحرك نحو الشرق.

وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” الموجة الهوائية الباردة – نورت – وغطّت أجواء تبوك طريف القريات سكاكا عرعر منذ الساعة التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء 23 يناير وتتحرك للشرق ،وسوف يكون هناك تقرير إلحاقي بصورة مبسطة توضح الموقع بعد التحرك “.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 689 ] نشر منذ 2 ساعتين

صحيييييييح
يووووووووووووه
برررررررررررررررد والله اليوووووووووووم.

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