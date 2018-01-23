الطريقة المثلى للتخلص من الهاتف

متابعات(صدى):

زاد احتياحنا للهواتف الذكية بالآونة الأخيرة، وهو ماجعل البعض لا يتمكن من التخلي عن هاتفه في أي وقت، إلى جانب الكثير من المشاكل الصحية والمعرفية والنفسية.

وفي هذا الصدد، أوضحت كاثرين برايس، مؤلفة طريقة التخلص من الهاتف، خطة الـ 30 يومًا لتوازن حياتي أمثل ، أن هناك بعض الخطوات التي تمكنا من قضاء اليوم مع استخدام الموبايل بتوازن.

وتنصح برايس بفكرة مراقبة كل فرد لنفسه، عن طريق عدد المرات التي يمسك بها هاتفه في اليوم، أما الطريقة الثانية؛ فهي محاول التخلي عن الهاتف لمدة 30 دقيقة، وتخصيص فترات لممارسة أنشطة باليوم نترك الهاتف خلالها تماما.

ويمكن أن يخصص كل فرد لنفسه بعض الأماكن التي يمتنع بها تمامًا عن استخدام الهاتف، والتي تتضمن غرفة النوم، لما لذلك من أثر إيجابي على الصحة والنفسية، والطريقة الأخيرة وقف إشعارات الفيس بوك، عن طريق وضع الصامت؛ كي يتمكن كل فرد من وقف أي فضول قد يصيبة لمعرفة الاشعارات.