” العمل ” تنفّذ 70 ألف زيارة تفتيشية ضمن حملة ” وطن بلا مخالف “

علي القحطاني (صدى):

كشف المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، أن الفرق التفتيشية التابعة للوزارة نفّذت 70250 زيارة تفتيشية في مختلف مناطق المملكة، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية ضمن حملة ” وطن بلا مخالف “.

وأشار أبا الخيل، إلى أن الجولات التفتيشية التي بدأت منذ شهر صفر الماضي أسفرت عن ضبط 8048 مخالفة، شملت عدة قطاعات لضبط المخالفين لنظام العمل والإقامة، لافتًا النظرإلى أن الحملة تهدف إلى تطبيق أنظمة الوزارة وحماية أصحاب الحقوق، وتهيئة سوق العمل لجذب الكوادر البشرية الوطنية، وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية بما يضمن تحقيق رؤية المملكة 2030.

ودعا المتحدث الرسمي عملاء الوزارة إلى التعاون معها والإبلاغ عن المخالفات، من خلال التواصل معها عبر مركز الاتصال على الرقم (19911)، أو عبر تطبيق ” معًا للرصد ” على الأجهزة الذكية، وذلك لتلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصة بمخالفات تطبيق القرار.