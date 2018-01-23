علي القحطاني(صدى):

إشارة إلى البيان الصحفي المعنون ” هيئة السوق المالية تتبنى مبادرة جديدة باسم ” (مختبر التقنية المالية) ” والمنشور بتاريخ 23/3/1439هـ الموافق 11/12/2017م، وفي إطار سعي هيئة السوق المالية المستمر إلى تطوير السوق المالية في المملكة، وتنظيم ومراقبة أعمال ونشاطات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها، وبناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ ‏‏2/6/1424هـ، أصدر ‏مجلس الهيئة قراره المؤرخ في 23/04/1439هـ الموافق 10/01/2018م، المتضمن اعتماد تعليمات تصريح تجربة التقنية المالية وأن يُعمل بها من تاريخ نشرها.

وتهدف التعليمات إلى تنظيم تقديم منتجات وخدمات التقنية المالية في السوق المالية.

ويمكن الاطلاع على التعليمات على الرابط التالي:

تعليمات تصريح تجربة التقنية المالية ​