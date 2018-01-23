بالفيديو.. لجين عمران تستعمل أواني ذهبية و فضية غاية في الرفاهية

نورة الشهري(صدى):

شاركت الإعلامية السعودية لٌجين عمران جمهورها ومتابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو أثناء شراءها لأكسسوارات منزلية بالذهب والفضة.

وظهرت لٌجين بالفيديو وهي في محل لبيع الاكسسوارات ، واستعرضت عدد من الحلل الذهبية بمعلقاتها الفضية ، وأطقم الحمام والشاي الذهبية المصنوعة من الذهب وغاية في الرفاهية والجمال .