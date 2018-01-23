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بالفيديو.. لجين عمران تستعمل أواني ذهبية و فضية غاية في الرفاهية

بالفيديو.. لجين عمران تستعمل أواني ذهبية و فضية غاية في الرفاهية
نورة الشهري(صدى):

شاركت الإعلامية السعودية لٌجين عمران جمهورها ومتابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو أثناء شراءها لأكسسوارات منزلية بالذهب والفضة.

وظهرت لٌجين بالفيديو وهي في محل لبيع الاكسسوارات ، واستعرضت عدد من الحلل الذهبية بمعلقاتها الفضية ، وأطقم الحمام والشاي الذهبية المصنوعة من الذهب وغاية في الرفاهية والجمال .


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8 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2058 ] نشر منذ 2 ساعتين

يحق لكي يالجين عمران فإنني عندي أغبى من الذهب نفسه

[ عدد التعليقات: 2058 ] نشر منذ 2 ساعتين

يحق لكي يالجين عمران فإنني عندي أغلى من الذهب نفسه

[ عدد التعليقات: 930 ] نشر منذ 2 ساعتين

😒😏😒😏😒😏

[ عدد التعليقات: 2300 ] نشر منذ 2 ساعتين

سوف تسئل عن النعيم الاية هذي تكفي

[ عدد التعليقات: 2331 ] نشر منذ 12 دقيقة

ههههههههههه اغبى من الذهب أجل..!!! 😂 اي وربي اغبى حاجه 😏

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