بالفيديو.. لجين عمران تستعمل أواني ذهبية و فضية غاية في الرفاهية
شاركت الإعلامية السعودية لٌجين عمران جمهورها ومتابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو أثناء شراءها لأكسسوارات منزلية بالذهب والفضة.
وظهرت لٌجين بالفيديو وهي في محل لبيع الاكسسوارات ، واستعرضت عدد من الحلل الذهبية بمعلقاتها الفضية ، وأطقم الحمام والشاي الذهبية المصنوعة من الذهب وغاية في الرفاهية والجمال .
يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 2058 ] نشر منذ 2 ساعتين
يحق لكي يالجين عمران فإنني عندي أغبى من الذهب نفسه
يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 2058 ] نشر منذ 2 ساعتين
يحق لكي يالجين عمران فإنني عندي أغلى من الذهب نفسه
بنت النور[ عدد التعليقات: 930 ] نشر منذ 2 ساعتين
😒😏😒😏😒😏
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 15955 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا تعليق !!
محمد[ عدد التعليقات: 2300 ] نشر منذ 2 ساعتين
سوف تسئل عن النعيم الاية هذي تكفي
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 7346 ] نشر منذ 45 دقيقة
مــــــين قَـــــدِك يا لجـــلج .🤔🤔🤔.
ناقده ومتابعه❣️[ عدد التعليقات: 2331 ] نشر منذ 12 دقيقة
ههههههههههه اغبى من الذهب أجل..!!! 😂 اي وربي اغبى حاجه 😏
يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 2058 ] نشر منذ 7 دقائق
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