دراسة توضح أضرار الوجبات السريعة على الجهاز المناعي

متابعات(صدى):

كشفت دراسة طبية، عن الأضرار البالغة التي تسببها الوجبات السريعة، للجهاز المناعي للإنسان، فهى تؤثر بالسلب عليه، حيث تبين أن الطعام الذي يحتوي على كميات عالية من الدهون والسعرات الحرارية، يجعل جسم الإنسان أكثر عرضة للإصابة بالمرض.

كما أوضحت النتائج التي أجراها بعض الباحثون، لمعرفة تأثير الوجبات السريعة على الإنسان، فوجدوا أن هذا النظام يؤدي إلى تطوير الالتهابات البكتيرية في الجسم.

وفي هذا السياق، يحذر الأطباء على الدوام، من أن الوجبات السريعة تتضمن نسب عالية من الدهون والكربوهيدرات، تؤدي إلى إصابة شخص بالنوبات القلبية وتصلب الشرايين.