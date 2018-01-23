بالفيديو.. شبية حليمة بولند تتقمص شخصيتها

أماني الغامدي(صدى):

أثارت عارضة الأزياء العراقية شمس، ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتقليدها الإعلامية الكويتية حليمة بولند .

حيث ظهرت شمس في مقاطع فيديو وهي تتقن طريقة تقليدها لحليمة ومن عدة نواحي، إن من حيث الماكياج والملابس والحركات والدلع، إضافة إلى نبرة صوتها الناعمة التي تقلد فيها بولند بطريقة غريبة.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير معها حيث نالت العديد من التعليقات التي إختلفت بين من رأى أنها عفوية وبارعة في تقليدها، وبين من رأى أنها مستفزة ولن تحصد شهرة من وراء ذلك.

يشار إلى أن شمس كانت صرّحت العام الماضي في مقابلة لها قائلةً: ” بولند إعلامية مشهورة وجميلة جداً وتملك كل المواصفات ليتم تقليدها ” .

