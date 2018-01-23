بالفيديو.. شبية حليمة بولند تتقمص شخصيتها
أثارت عارضة الأزياء العراقية شمس، ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتقليدها الإعلامية الكويتية حليمة بولند .
حيث ظهرت شمس في مقاطع فيديو وهي تتقن طريقة تقليدها لحليمة ومن عدة نواحي، إن من حيث الماكياج والملابس والحركات والدلع، إضافة إلى نبرة صوتها الناعمة التي تقلد فيها بولند بطريقة غريبة.
وتفاعل الجمهور بشكل كبير معها حيث نالت العديد من التعليقات التي إختلفت بين من رأى أنها عفوية وبارعة في تقليدها، وبين من رأى أنها مستفزة ولن تحصد شهرة من وراء ذلك.
يشار إلى أن شمس كانت صرّحت العام الماضي في مقابلة لها قائلةً: ” بولند إعلامية مشهورة وجميلة جداً وتملك كل المواصفات ليتم تقليدها ” .
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 23711 ] نشر منذ 3 ساعات
كلكن من حلالها
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 7346 ] نشر منذ 2 ساعتين
أبَـــــــد مَتِشــــــبها لا صـــــوره ولاصــــــوت .🤔🙄🤔.
يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 2058 ] نشر منذ 2 ساعتين
شمس وحليمه كل وحده احلى من الثانيه
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 15955 ] نشر منذ 2 ساعتين
😅
مثلها بس الصوت لا ،،
يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 2058 ] نشر منذ 1 ساعة
انا اقصد شمس الكويتيه وليست شمس اللعراقيه