اللجنة الأولمبية تكرم الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل

ماجد محمد(صدى):

قامت اللجنة الأولمبية العربية، اليوم، بتكريم نائب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل؛ إثر حصوله على المركز الأول في سباق ” دبي 24 ساعة 2018 ” للسيارات.

وقالت ” الأولمبية السعودية ” عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” اللجنة الأولمبية العربية السعودية تكرم نائب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بمناسبة تحقيقه للمركز الأول في سباق “دبي 24 ساعة 2018” للسيارات “.

ويذكر، أن هذا السباق يُعد أحد أقوى سباقات السيارات في منطقة الشرق الأوسط وأول جولات بطولة العالم للسيارات.