بعد التأهل لكأس العالم.. ” آل شيخ ” يصرف مكافأة للاعبي المنتخب الوطني لكرة اليد

طلال الغامدي(صدى):

هنأ رئيس الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، اليوم الثلاثاء، المنتخب الأوليمبي لكرة اليد، بعد التأهل لكأس العالم.

ووجه ” آل الشيخ ” ، بتقديم مكافآة مالية للاعبين تبلغ 50 ألف ريال لكل لاعب، متمنيًا لهم النجاح، معربًا عن سعادته بانجازاتهم المتلاحقة.

وقال ” أل الشيخ ” ، إن النجاحات التي تم تحقيقها على مستوى المنتخبات الوطنية في مختلف الألعاب،جاءت بعد دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وتأهل منتخب كرة اليد، صباح اليوم الثلاثاء، عقب الفوز على نظيره العماني بنتيجة 26-20، ضمن لقاءات الدورالرئيسي لبطولة آسيا الثامنة عشر لكرة اليد، المقامة في كوريا الجنوبية.