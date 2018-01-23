الكافيين عنصر فعال لتحفيز الجهاز العصبي المركزي

واشنطن(صدى):

كشفت دراسات أمريكية، أن الكافيين يعد من العناصر الفعالة والمؤثرة في تنشيط الجهاز العصبي المركزي ويزيد القدرة على التحمّل ، وأن معظم الرياضيون يستخدمون مشروبات الكافيين مثل القهوة والشاي ومشروبات الطاقة ومضغ علكة الكافيين لتحسين مستوى أدائهم.

ونصحت الدارسات الرياضيين الذي يريدون الاستفادة من الكافيين بعدم تناوله باستمرار، بمعني أن الرياضيين يجب عليهم التوقف عن عادة شرب القهوة في الصباح، والحد من تناول أية مشروبات تحتوي على الكافيين في الأوقات الحرة التي لا يمارسون فيها تدريباتهم أو نشطهم الرياضي.

وأوضحت الدراسات أن السبب هو أن تناول مشروبات الكافيين بشكل يومي يضعف حساسية الجسم له، ويقلل من تأثيره المحفّز للأداء، والدليل علي ذلك فريق البحث وجد مجموعة من الرياضيين الذين يتناولون كوبين إلى 3 أكواب من القهوة يومياً قد انخفض أداؤهم البدني حتى بعد مضغهم لعلكة الكافيين التي تحتوي على جرعة محفّزة للنشاط.