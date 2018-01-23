حساب المواطن: اشتمال الدعم على الزيادة في تغير أسعار الوقود والكهرباء

علي القحطاني (صدى):

أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم الثلاثاء، اشتمال الدعم المقدم من الحساب على الزيادة والتأثير الناتج عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة لبعض المنتجات والسلع.

وأوضح الحساب الرسمي للبرنامج على ” تويتر ” ، أن الدعم يشمل الزيادة في تغير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها، بالإضافة إلى تأثير تطبيق القيمة على الأغذية والمشروبات والأثر غير المباشر من الإصلاحات الاقتصادية.

كما أشار إلى أنه يتم مراجعة الدعم كل 3 أشهر بهدف مواكبة أي تأثير ناتج عن تلك الإصلاحات، والتخفيف عن المواطنين.