العثيمين يشيد بتبرع التحالف العربي بمبلغ 1.5 مليار دولار لصالح اليمن

فهمي محمد(صدى):

أشاد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين بتبرع دول التحالف العربي اليوم، بمبلغ 5 ر 1 مليار دولار، لدعم السلطة الشرعية في اليمن، والمضي في عملية إنسانية برية وبحرية وجوية شاملة للبلاد، وذلك عبر جهود المنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، بالإضافة إلى إقامة مشاريع إنمائية متعددة لمعالجة البنية التحتية في جميع أنحاء اليمن.

وأكد أن من شأن هذه المساعدات أن ترفع المعاناة عن الشعب اليمني الذي يمر بها جرّاء الجرائم التي تقترفها المليشيات الحوثية.

وجدّد الدكتور العثيمين موقف منظمة التعاون الإسلامي الثابت والداعم للسلطة الشرعية انطلاقا من موقف المنظمة تجاه حل الأزمة من خلال المبادرة الخليجية، وآليات تنفيذها، ومخرجات الحوار الوطني الشامل في اليمن، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وخاصة القرار رقم 2216 .