” بن سحيم ” : الشعب الكويتي لن ينسى تحريض قطر لضرب وحدتهم

طلال الضوي(صدى):

أكد الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني، رئيس المعارضة القطرية، اليوم الثلاثاء، على أن الشعب الكويتي، لن ينسى تحريض النظام القطري ضدهم.

وقال ” بن سحيم ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” وكيف يشكر الإنسان من أذاه لن ينسى الشعب الكويتي تحريضكم لضرب وحدتهم وقت الربيع العربي الذي صنعتموه من الذي حرض على المظاهرات والخروج على الحاكم وشجع العمليات الإرهابية التي لم تعرفها قبل اذا تناسوا كل ذلك فنحن لم ولن ننسى نشكر من يعضدنا لا من يعضنا ” .