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الوزراء يوافق على تحويل كليات الرياض لطب الأسنان والصيدلة لجامعة أهلية

الوزراء يوافق على تحويل كليات الرياض لطب الأسنان والصيدلة لجامعة أهلية
نايف السالم(صدى):

وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت اليوم الثلاثاء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله على تحويل كليات الرياض لطب الأسنان والصيدلة الأهلية إلى جامعة أهلية.

وجاء نص القرار على النحو التالي: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير التعليم، وبعد الاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 6 ـ 4 / 39 / د ) وتاريخ 20 / 1 / 1439هـ ، ورقم ( 39 ـ 14 / 39 / د ) وتاريخ 25 / 3 / 1439هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تحويل كليات الرياض لطب الأسنان والصيدلة الأهلية إلى جامعة أهلية تسمى (جامعة رياض العلم) .


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