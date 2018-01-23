الوزراء يوافق على تحويل كليات الرياض لطب الأسنان والصيدلة لجامعة أهلية

نايف السالم(صدى):

وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت اليوم الثلاثاء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله على تحويل كليات الرياض لطب الأسنان والصيدلة الأهلية إلى جامعة أهلية.

وجاء نص القرار على النحو التالي: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير التعليم، وبعد الاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 6 ـ 4 / 39 / د ) وتاريخ 20 / 1 / 1439هـ ، ورقم ( 39 ـ 14 / 39 / د ) وتاريخ 25 / 3 / 1439هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تحويل كليات الرياض لطب الأسنان والصيدلة الأهلية إلى جامعة أهلية تسمى (جامعة رياض العلم) .