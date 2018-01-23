الاتصالات السعودية: لا يوجد ارتفاع في أسعار الباقات

عادل الحربي(صدى):

أكدت شركة الاتصالات السعودية، أنها لا تقدم أي عرض بشان باقات الإنترنت إلى بعد الحصول على موافقة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، مشيرة إلىجميع العروض مستوفية للموافقة من الجهات المعنية.

وبشأن ارتفاع أسعار الباقات، أوضح عبدالله الفهد، مدير عام الشؤون الإعلامية بالشركة، عدم وجود أي ارتفاع وإنما كانت هناك عروض على شرائح البيانات لمدة معينة.

يذكر أن الهيئة كانت قد ألزمت الشركات بتصحيح مخالفات بشأن أسعار الباقات، موجهة الشركات بإطلاق باقات متوازنة للعملاء.