الاتصالات السعودية: لا يوجد ارتفاع في أسعار الباقات
أكدت شركة الاتصالات السعودية، أنها لا تقدم أي عرض بشان باقات الإنترنت إلى بعد الحصول على موافقة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، مشيرة إلىجميع العروض مستوفية للموافقة من الجهات المعنية.
وبشأن ارتفاع أسعار الباقات، أوضح عبدالله الفهد، مدير عام الشؤون الإعلامية بالشركة، عدم وجود أي ارتفاع وإنما كانت هناك عروض على شرائح البيانات لمدة معينة.
يذكر أن الهيئة كانت قد ألزمت الشركات بتصحيح مخالفات بشأن أسعار الباقات، موجهة الشركات بإطلاق باقات متوازنة للعملاء.
سلطان[ عدد التعليقات: 72 ] نشر منذ 3 ساعات
حسبي الله عليكم
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 26000 ] نشر منذ 2 ساعتين
كيف مافي أرتفاع
والبطاقه أمس شاريها وحدن من العمال بعشرة ونص ريال🤔
بعدين تعالوا
خدمة بيسك من أول ب55ريال
جبتو خدمة جديدة ب65ريال
ونقصتوا فاالقيقا ودقائق المكالمات
طيب زودوا دراهم بس خلو القيقا والدقايق مثل مهي
وش الخطط الفاشله هذي😡