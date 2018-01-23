الوزراء يوافق على تعديل تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين

عادل الحربي (صدى):

وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت اليوم الثلاثاء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله على تعديل تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين.

وجاء نص القرار على النحو التالي: قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (366) وتاريخ 14 / 8 / 1436هـ، والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (180) وتاريخ 13 / 3 / 1438 هـ، ليكون صاحب السمو الملكي وزير الدفاع رئيساً لمجلس أُمناء الصندوق .