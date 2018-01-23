للمرة الثانية.. ضبط مخدرات وأسلحة متجهة إلى الحوثي عبر تعز

فهمي محمد(صدى):

أعلنت مصادر يمنية، عن ضبط 25 علبة جتري، و3 علب عيار50، و 8 هاون، من قبل أفراد نقطة وادي المرخة خور العميرة، بمديرية المضاربة، في محافظة لحج.

وأفادت المصادر، بأن المضبوطات باسم المهرب صلاح صالح الحدي اليافعي، مشيرة إلى أنه كان ينوي تهريبها إلى مليشيا الحوثي الإرهابية عبر طريق طور الباحة تعز.

يذكر أن الجهات الأمنية، في محافظة مأرب، كانت قد صادرت كمية كبيرة من المخدرات والأسلحة قبل وصولها إلى المليشيا الإرهابية، واستخدامها بالسلب في حق الشعب اليمني، وذلك أمس الإثنين في محافظة مأرب.