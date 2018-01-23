7 إشارات جسدية تكشف الكاذب

متابعات(صدى):

كشفت إحدى الدراسات الاجتماعية ، أن الشخص العادي يكذب بمعدل 4 مرات في اليوم، وهذا يعني 1460 مرة في السنة. لكن بعض الحركات تخون الكاذب، تعرفي عليها.

ملاحظة: بعض هذه التصرفات هي بمثابة عادات قهرية عند بعض الأشخاص يكررونها باستمرار.

الرأس

العلامة الأولى على أن الشخص يكذب هي أنه يغير كل الوقت وضعية رأسه. عند كل سؤال يتطلب كذبة من ناحيته، يتحرك رأسه في الاتجاه المعاكس. عندما نكذب، نكون مضطرين للجوء إلى استعمال قسمي دماغنا. هذا النشاط الدماغي المكثف يؤدي إلى ردة فعل على شكل تحريك الرأس.

العينان

الشخص الذي يكذب يتجنب التواصل البصري المباشر. النظر إلى الآخر في عينيه والكذب في نفس الوقت شيء صعب جداً ووحدهم الأشخاص المدربون يتوصلون إليه. الشيء المشترك بين الناس الذي يكذبون بين الحين والآخر هو أنهم يشعرون بالخجل عندما يكذبون ويتجنبون نظرة الآخر عندما يفعلون هذا.

الفم

إنها إشارة أخرى تخون الكاذبين: تغطية الفم باليد أو إدارة الرأس أثناء الكلام. إنها حركة غير واعية تكشف عن أشياء كثيرة. كما يحدث مع حركة العيون، يخجل الكاذب مما يخرج من فمه ويحاول أن يخفيه عن النظرات المتفحصة.

التنفس

إذا كنتم تعتقدون أنه يكذب عليكم، راقبوا تنفسه. هل يتنفس بشكل أسرع أو أبطأ من المعتاد؟

الذراعان

الحركة الغريزية للشخص الذي يكذب هي أن يحمي نفسه عن طريق تكتيف الذراعين، لخلق حاجز رمزي بينكما. ردة الفعل هذه في حماية الجسم عند الكذب تمنح الطمأنينة للشخص الكاذب.

الرجلان

الشخص الذي يحاول أن يخفي الحقيقة يحرك رجليه باستمرار، إنه يعبّر هكذا عن العصبية والتوتر. الكاذب يرغب في لاوعيه بالهروب إلى آخر العالم.

التكرار

يكرر الكاذب السناريو في رأسه قبل أن يرويه لكم. يميل أيضاً إلى تكرار نفس الجمل المفاتيح مراراً ليتأكد من أنكم اقتنعتم. هذا يبدو واضحاً خصوصاً إذا كان يروي حدثاً أو حكاية لم تحدث أبداً أو حدثت بطريقة أخرى.