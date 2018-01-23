جامعة طيبة تحقق المركز الأول في مسابقة العمل التطوعي

عادل الحربي(صدى):

حققت وحدة العمل التطوعي التابعة لعمادة شؤون الطلاب بجامعة طيبة المركز الأول على مستوى جامعات المملكة في مسابقة ” سنابل ” ، الهادفة إلى تفعيل مشروع العمل التطوعي في الجامعات السعودية من خلال التنافس فيما بينها.

وأشاد معالي مدير الجامعة الدكتور عبد العزيز السراني بطلاب الجامعة على تحقيقهم المركز الأول، مباركاً بهذا الإنجاز لطلاب ومنسوبي الجامعة على هذا النجاح وعده ثمرة للجهود المبذولة.

وأكد أن إدارة الجامعة تدعم جميع الأنشطة الطلابية بجميع فروعها، مبيناً أن من ضمن أهداف الجامعة أن تكون جامعة طيبة في المراكز الأولى للمسابقات الجامعية سواء أكانت على مستوى التطوعي أو الرياضي أو الثقافي أو الصحي أو الابتكاري.