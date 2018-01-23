التعليم: تمديد فترة تقديم شاغلي الوظائف التعليمية لانهاء خدمتهم

نايف السالم(صدى):

كشف مبارك العصيمي، المتحدث الرسمي لوزارة التعليم، اليوم الثلاثاء، عن فتح نظام فارس، وتمديد فترة تقديم شاغلي الوظائف التعليمية لإنهاء الخدمة (التقاعد المبكر، الاستقالة) اعتبارًا من 6/5/1439 وحتى نهاية يوم الخميس الموافق 22/5/1439.

وأوضح ” العصيمي ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أن القرار جاء نظرًا لوجود عدد من شاغلي الوظائف التعليمية يرغبون بالتقاعد المبكر ممن يعدون على رأس العمل وظيفيا، وحالتهم على نظام فارس ليس على رأس العمل “المعارين،الموفدين، المكلفين، المجازين إجازة مرافقة مريض والمجازات رعاية مولود”، بالإضافة إلى وجود طلبات تقاعد لم تستكمل على نظام فارس لنقص في البيانات وتم استكمالها بعد إغلاق النظام.

واختتم سلسلة تغريداته قائلًا: ” وبناءً على ماورد في التغريدتين السابقتين تؤكد الوزارة للجميع أنه لن يتم قبول أي طلب تقاعد بعد هذا التاريخ “.