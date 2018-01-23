” أوبر ” تطلق تطبيق ” uber eats ” بالمملكة ومصر

نايف السالم(صدى):

فعلت شركة ” أوبر ” العالمية لخدمات نقل الركاب، تطبيق ” uber eats ” خلال هذا العام في الرياض والقاهرة، ويأتي هذا التوسع بعد نجاح التطبيق في الإمارات، في رفع نسبة الطلبات هناك إلى 169% .

وأوضح نيك روبرتسون، مدير ” أوبر ” في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا : ” نحن نعلم أن المواطنين في السعودية ومصر، يتطلعون لاستخدام التكنولوجيا الحديثة في الحصول على طعامهم ” .

يًذكر أن باستخدام السعودية ومصر لهذا التطبيق، فسوف ينضموا لحوالي 200 مدينة حول العالم تستخدم هذا التطبيق، وسيكون ” uber eats ” أول خدمة عالمية لتوصيل الطعام بمصر والسعودية.