الهيئة الملكية توقع 13 عقدا لمدنها الأربع بقيمة تجاوزت 600 مليون ريال

حمود العنزي(صدى):

أبرمت الهيئة الملكية للجبيل وينبع اليوم في مقرها بالرياض 13 عقداً استثماريا في كل من الجبيل وينبع ورأس الخير الصناعية ومدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية بقيمة اجمالية بلغت 638.818.030 ريالا وتستهدف إنشاء بنى تحتية وتطوير مرافق عدة في مجالات الطرق والإسكان والتعليم والكهرباء والاتصالات.

ونوه رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المكلف الدكتور مصلح بن حامد العتيبي الذي وقع العقود عن الهيئة الملكية مع عدد من رؤساء وممثلي الشركات التي فازت بالمنافسة بما تحظى به مدن الهيئة الملكية من دعم غير محدود من القيادة الرشيدة الأمر الذي مكنها من تنفيذ بنى تحتية عالية المستوى حققت لها ميزات تنافسية جعلت منها فرصا استثمارية لإقامة المجمعات الصناعية العملاقة ،عاداً القطاع الخاص شريكا أساسيا في النهضة الصناعية التي تشهدها المملكة العربية السعودية بشكل عام ومدن الهيئة الملكية على وجه الخصوص.

يشار إلى أن الهيئة الملكية قد وقعت في وقت سابق 30 اتفاقية لتخصيص مواقع لمشاريع صناعية وتجارية في كل من الجبيل وينبع ورأس الخير الصناعية وتجاوز الحجم الإجمالي لهذه الاستثمارات 18 مليار ريال كما أبرمت 10 عقود لإنشاء وتطوير بنى تحتية لذات المدن تتمثل في تشييد وحدات سكنية ومرافق تعليمية ومحطات للمياه وطرق وشبكات للكهرباء والاتصالات وصيانة للطرق وتقديم خدمات تصميمية لمجمع صناعات السفن بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من مليار ريال.