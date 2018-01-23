بالصور.. هجوم عنيف لتمساح على حيوانات برية لتوفير طعامه

نيروبي(صدى):

وثق المصور البريطاني أدريان بوروس لحظة هجوم تمساح بشجاعة للحصول على طعامه من نهر مليء بالحيوانات البرية ، بماساي مارا في كينيا.

حيث قفز التمساح البالغ وزنه 226 كيلو جرام على أحد الحيوانات البرية أثناء عبوره النهر الواقع بكينيا، وذلك بعد أن اختبأ أسفل المياه محاولا نصب كمينا للحيوان.

وأظهرت محاولات يائسة للحيوان للنجاة بنفسه لكن التمساح انقض عليه وجذبه أسفل المياه ليصبح وجبة عشائه.