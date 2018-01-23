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تعليم مكة يكرم 65 فائزا بجائزة التميز في دورتها الثامنة

تعليم مكة يكرم 65 فائزا بجائزة التميز في دورتها الثامنة
سعيد العجل(صدى):

تعتزم الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، ممثلة بإدارة الجودة الشاملة – مركز جوائز التميز تكريم الفائزين بجائزة التعليم للتميز في دورتها الثامنة، وذلك في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الخميس الموافق:8/ 5/ 1439هـ في مسرح إدارة تعليم مكة بالعزيزية.

ويهدف هذا التكريم لتحفيز الميدان التعليمي وتشجيع المتميزين لتقديم الأفضل، فيما يشمل التكريم؛ ( الحاصلين على درجة التميز، والمشاركين على مستوى الوزارة، والمشاركين على مستوى الإدارة، ومديري مكاتب التعليم، ومنسقي الجائزة في مكاتب التعليم، وأعضاء لجان التحكيم في المكاتب والإدارة، والداعمين .


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