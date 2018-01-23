جامعة الأميرة نورة توقع اتفاقية تعاون مع البيئة في مجال الثروة السمكية

عادل الحربي (صدى):

وقعت جامعة الأميرة نورة أمس اتفاقية تعاون تثقيفي في مجال الثروة السمكية مع وكالة الثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة وذلك لتوسيع نطاق التعاون المشترك بين الجامعة والوزارة لدعم وتطوير النمط الاستهلاكي للمنتجات السمكية.

وأوضحت معالي مديرة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة هدى العميل، أن الاتفاقية مع وزارة البيئة والمياه والزراعة تأتي في إطار برامج التحول الوطني ٢٠٢٠ للجامعة بهدف رفع معدل الاستهلاك للفرد في المملكة من المعدل الحالي الذي لا يتجاوز ١١ كيلو سنوياً إلى المعدل العالمي فوق ٢٠ كيلو سنوياً فضلاً عن رفع مستوى الوعي الصحي والغذائي في المملكة.

وبينت أن الجامعة وفي إطار خدمتها للمجتمع تسعى من خلال الاتفاقية إلى الرفع من مستوى الوعي المجتمعي وثقافته خاصة في المجال الغذائي والصحي انطلاقا من إحدى غايات الجامعة الاستراتيجية المتمثلة في التوعية بأهمية صحة المرأة والأسرة، والتربية الصحية، منوهة إلى أن هذه الاتفاقية بين الجامعة والوزارة تأتي لتطوير الأنشطة الثقافية والبحثية في مجال الثروة السمكية، وتوظيفها في أنشطة متعددة تتمثل في إدراج منح بحثية لأعضاء هيئة التدريس في ذات المجال لنضمن بذلك توظيف الأبحاث العلمية لخدمة المجتمع ومقابلة احتياجاته، مع حملات تثقيفية متعددة للطالبات ومنسوبات الجامعة عموما.