تعليم الباحة يسجل 725 طالبة في المشروع الوطني للإبداع العلمي

إبراهيم الزهراني(صدى):

سجل تعليم الباحة 725 طالبة ضمن المرحلة الأولى من مشروع الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي إبداع 2018 – مرحلة تسجيل بيانات الطالبات – ، بزيادة 4% عما خصص لتعليم الباحة من المقاعد المحددة الذي جعل تعليم المنطقة في طليعة المناطق المسجلة للموهوبات على مستوى المناطق المشاركة في المرحلة الأولى للمشروع.

وعبر المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة سعيد بن محمد مخايش،عن شكره وتقديره لمديرة إدارة الموهوبات ومنسوبات إدارة الموهوبات على جهودهن في العمل على تحقيق الأهداف المرسومة لاكتشاف مواهب الطالبات والسعي إلى تنميتها وفق رؤى تربوية متميزة، مما أدى إلى تبوء صدارة التميز على مستوى مناطق المملكة، والعمل على تطوير البرامج واكتشاف المواهب .