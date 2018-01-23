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” النمر ” : لا علاقة بين الاستخدام اليومي للثوم ومستوى الكولسترول

” النمر ” : لا علاقة بين الاستخدام اليومي للثوم ومستوى الكولسترول
أماني الغامدي(صدى):

أكد الاستشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، اليوم الثلاثاء، أن استخدام الثوم يوميًا لا يعتبر علاجًا فعالًا لارتفاع الكولسترول.

وأوضح ” النمر ” في تغريدة على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أنه وفقًا لدراسة من جامعة ستانفورد فإن استخدام 4 جرام يوميًا من الثوم لمدة 6 أشهر لم يخفض الكولسترول الضار.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 7346 ] نشر منذ 3 ساعات

طــــــــــــيب وش ناكِـــل يتــكتور عشـــان نعالج إرتفاع الكولسترول .؟؟.🙄🤔🙄.

[ عدد التعليقات: 689 ] نشر منذ 2 ساعتين

يا ساتر،ضعنا،،فالطووووShah.

[ عدد التعليقات: 930 ] نشر منذ 2 ساعتين

اااايه على خير

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