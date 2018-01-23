” النمر ” : لا علاقة بين الاستخدام اليومي للثوم ومستوى الكولسترول

أماني الغامدي(صدى):

أكد الاستشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، اليوم الثلاثاء، أن استخدام الثوم يوميًا لا يعتبر علاجًا فعالًا لارتفاع الكولسترول.

وأوضح ” النمر ” في تغريدة على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أنه وفقًا لدراسة من جامعة ستانفورد فإن استخدام 4 جرام يوميًا من الثوم لمدة 6 أشهر لم يخفض الكولسترول الضار.