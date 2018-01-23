نصائح محمد نور للمحترفين بالدوري الإسباني

نواف السالم(صدى):

وجه محمد نور نجم المنتخب الوطني ونادي الإتحاد المعتزل الشكر لمعالي المستشار تركي آل الشيخ ومن أسهموا في مشروع إحتراف اللاعبين في الدوري الإسباني، واصفًا المشروع بأنه: ” فرصة تاريخية لنجوم الكرة السعودية بالاحتراف في الليجا الإسبانية “.

وأسدى ” نور ” عدة نصائح للاعبين المُعارين، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي ” تويتر ” ؛ فغرّد قائلًا: “إلى اللاعبين إخواني النجوم ثقتي كبيرة في قدراتكم، ورسالتي لكم: العطاء شعاركم والثقة بالنفس طريقكم وتذكروا دائمًا أن الوطن يترقب نجاحكم “.

وأضاف ” محمد نور ” عن فرصة احتراف اللاعبين، ” فرصة تستحق البذل ومضاعفة العطاء أضعافًا مضاعفة، فالمردود سيكون بمشيئة الله للمنتخب، والتميز يمنحكم نجومية بلا حدود ” .

ودعا “نور” اللاعبين إلى المثابرة والإصرار والقتال، فهم يمتلكون الموهبة والإبداع والمهارة التي تساعدهم على التميز والتفوق، موجهًا رسالة خاصة لكل لاعب من اللاعبين التسعة.

وفي السياق ذاته، أثنى ” نور ” على مهارة فهد المولد قائلًا: ” أنت المهارة والسرعة وهي مطلوبة في الدوريات العالمية.. نجاحك في نظري مؤكد بمشيئة الله، فقط استثمر مميزاتك ” ، بينما أشاد بموهبة ومهارة سالم الدوسري ويحيى الشهري.