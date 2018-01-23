نصائح محمد نور للمحترفين بالدوري الإسباني
وجه محمد نور نجم المنتخب الوطني ونادي الإتحاد المعتزل الشكر لمعالي المستشار تركي آل الشيخ ومن أسهموا في مشروع إحتراف اللاعبين في الدوري الإسباني، واصفًا المشروع بأنه: ” فرصة تاريخية لنجوم الكرة السعودية بالاحتراف في الليجا الإسبانية “.
وأسدى ” نور ” عدة نصائح للاعبين المُعارين، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي ” تويتر ” ؛ فغرّد قائلًا: “إلى اللاعبين إخواني النجوم ثقتي كبيرة في قدراتكم، ورسالتي لكم: العطاء شعاركم والثقة بالنفس طريقكم وتذكروا دائمًا أن الوطن يترقب نجاحكم “.
وأضاف ” محمد نور ” عن فرصة احتراف اللاعبين، ” فرصة تستحق البذل ومضاعفة العطاء أضعافًا مضاعفة، فالمردود سيكون بمشيئة الله للمنتخب، والتميز يمنحكم نجومية بلا حدود ” .
ودعا “نور” اللاعبين إلى المثابرة والإصرار والقتال، فهم يمتلكون الموهبة والإبداع والمهارة التي تساعدهم على التميز والتفوق، موجهًا رسالة خاصة لكل لاعب من اللاعبين التسعة.
وفي السياق ذاته، أثنى ” نور ” على مهارة فهد المولد قائلًا: ” أنت المهارة والسرعة وهي مطلوبة في الدوريات العالمية.. نجاحك في نظري مؤكد بمشيئة الله، فقط استثمر مميزاتك ” ، بينما أشاد بموهبة ومهارة سالم الدوسري ويحيى الشهري.
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 2675 ] نشر منذ 3 ساعات
نصائح من متعاطي منشطات يمكن ربنا هداك بعد الأعتزال
محمد[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 ساعات
نجاة.. نسأل الله يهديك كذلك فقد أغتبت الرجال
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 689 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يسعدك ،ويكرمك ، يابو نوران.
السويلمي[ عدد التعليقات: 125 ] نشر منذ 1 ساعة
على راسي ابو نوران ………….الوايلي