تفاصيل حادثة الشاب المبتور يداه يرويها أخيه
أكد شقيق الشاب السعودي الذي ظهر مبتور اليد في مقطع فيديو شهير، متعب الجحدلي، أن أخيه كان ذاهب من القصيم إلى منطقة مكة المكرمة، برفقة 6 شبان آخرين؛ لشراء سيارة، إلا أن اصطدمت سيارتهم بسيارة أخرى.
وأضاف ” الجحدلي ” ، أنه قد توفي أربع شباب منهم مقيم هندي الجنسية، وأصيب شقيقه في الحادث وشاب آخر، موضحاً أن اخوه محتجز في العناية المركزة بمستشسفى الرس، والشاب الآخر بحالة صحية جيدة.
وأوضح ” الجحدلي ” ، أن أخيه يعمل في قوات الطوارئ الخاصة بمكة المكرمة، مشيراً إلى أنه متزوج ولديه 3 أطفال، ولدين وبنت، أكبرهم لا يتعدى الست سنوات.
وطالب المسؤولين بنقله إلى أحد مستشفيات الحرس الوطني في الرياض أو جدة بأسرع وقت حتى لا تزداد حالته سوءاً.
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3245 ] نشر منذ 4 ساعات
الله المستعان
لا تسرع فالموت اسرع
السرعة دمار
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 26000 ] نشر منذ 4 ساعات
شفت المقطع
يالطيف
الله لايبلانا.
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 7346 ] نشر منذ 4 ساعات
لاحول ولا قوة إلا بالله . الله يشفـــــيه ويـــعافـــــيه .