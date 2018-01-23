تفاصيل حادثة الشاب المبتور يداه يرويها أخيه

سالم المطيري(صدى):

أكد شقيق الشاب السعودي الذي ظهر مبتور اليد في مقطع فيديو شهير، متعب الجحدلي، أن أخيه كان ذاهب من القصيم إلى منطقة مكة المكرمة، برفقة 6 شبان آخرين؛ لشراء سيارة، إلا أن اصطدمت سيارتهم بسيارة أخرى.

وأضاف ” الجحدلي ” ، أنه قد توفي أربع شباب منهم مقيم هندي الجنسية، وأصيب شقيقه في الحادث وشاب آخر، موضحاً أن اخوه محتجز في العناية المركزة بمستشسفى الرس، والشاب الآخر بحالة صحية جيدة.

وأوضح ” الجحدلي ” ، أن أخيه يعمل في قوات الطوارئ الخاصة بمكة المكرمة، مشيراً إلى أنه متزوج ولديه 3 أطفال، ولدين وبنت، أكبرهم لا يتعدى الست سنوات.

وطالب المسؤولين بنقله إلى أحد مستشفيات الحرس الوطني في الرياض أو جدة بأسرع وقت حتى لا تزداد حالته سوءاً.